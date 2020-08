Associação que atende deficientes é beneficiada com cestas básicas

Redação

As famílias atendidas pela Associação Mato-Grossense de Deficientes (AMDE) foram beneficiadas com 200 cestas básicas da Campanha “Vem Ser Mais Solidário” e cobertores do programa “Aconchego”. As ações são realizadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e lideradas voluntariamente pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

A secretária adjunta de Administração Sistêmica, Rosangela Aparecida Souza, acompanhou as entregas. “Estamos trazendo esse alimento porque as pessoas que precisam dos atendimentos deste espaço estão no grupo de risco e precisam deste olhar cuidadoso da primeira-dama”, destacou.

Segundo a presidente da AMDE, Rosilene Garcia de Souza, a ação atende as necessidades básicas dos assistidos. “Só tenho gratidão pelas ações que a secretária Rosamaria e a primeira-dama estão desenvolvendo em prol dos mais necessitados. Toda ajuda recebida é muito bem-vinda”, externou.

O aposentado José Natalino da Silva, de 77 anos, é assistido pela AMDE devido a amputação das duas pernas em consequência do diabetes. Na ocasião das entregas ele relatou as dificuldades que já existiam e aumentaram com a pandemia. “Os meus filhos que me ajudam, foram dispensados do trabalho, então essa cesta chegou em boa hora”, contou.

No mesmo dia, as ações solidárias atenderam as famílias carentes do Assentamento Nova Esperança, em Várzea Grande. Foram repassadas 70 cestas básicas contendo alimentos e kits com produtos de limpeza e higiene pessoal e 80 cobertores.

A presidente do Assentamento, Zenise Luzenir dos Santos, disse que os mantimentos vão amenizar a situação de sofrimento das famílias. “Tudo que vem como doações é muito gratificante. A maioria aqui, estão sem emprego, não tem como comprar as vezes nem comida. Muito obrigado pelo alimento”, agradeceu.