Oito disputam Prefeitura de Cuiabá; veja quem são os candidatos

MidiaNews

Oito candidatos tiveram seus nomes lançados para a disputa à Prefeitura de Cuiabá. A eleição está agendada para o dia 15 de novembro e as propagandas eleitorais serão autorizadas a partir do dia 27 deste mês.

Candidato à reeleição, o atual prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) teve o nome confirmado para a disputa durante a convenção do partido e contará com o apoio de mais 11 siglas: PP, PV, PSB, PSDB, Republicanos, PL, PTC, PCdoB, PMB, PTB e Solidariedade.

O nome anunciado como vice em sua chapa é o do ex-secretário de Obras da Capital, José Roberto Stopa (PV).

Com o apoio do governador Mauro Mendes (DEM), o comunicador Roberto França (Patriota) tenta retornar à Prefeitura de Cuiabá após 16 anos.

França, que foi gestor da Capital, por dois mandatos (1997-2004), terá o vereador Marcelo Bussiki (DEM) como vice em sua chapa e deve contar com o apoio do PSD à sua coligação. Desta forma, sua coligação tem três siglas.

A ex-superintendente do Procon, Gisela Simona, é a aposta do Pros para concorrer ao Palácio Alencastro.

Ela tem como vice o maestro Fabrício Carvalho (PDT) e a coligação, que conta com o apoio do Avante, pode ainda receber o apoio da Rede.

O vereador Abílio Júnior (Podemos) se lançou à disputa, apresentando como vice o colega de Parlamento Felipe Wellaton (Cidadania). A dupla promete fazer forte oposição ao atual prefeito.

Candidato de esquerda, o ex-juiz federal Julier Sebastião é o nome do PT ao Alencastro.

O partido apostou em chapa pura para esta eleição, ocupando o posto de vice na chapa a professora aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso, Vera Bertolini.

Sem coligação com outros partidos, o Psol lançou o nome do servidor público Gilberto Lopes Filho para prefeito da Capital.

Ele terá como companheira de chapa, a ex-conselheira tutelar, Itei Daltro, que atuou em Cuiabá.

O advogado Aécio Rodrigues é o nome do PSL para disputar a Prefeitura de Cuiabá.

O candidato a vice será Luiz Antônio de Carvalho, do PRTB, partido do General Mourão. Eles ainda devem contar com o apoio do DC na disputa.

Já o administrador de empresas Paulo Henrique Grando (Novo) também decidiu entrar na disputa, tendo como vice o empresário Alvani Manoel Laurindo (Novo).