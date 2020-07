O senador Jayme Campos (DEM) destacou nas redes sociais a entrega por parte da Prefeitura de Várzea Grande do Residencial Santa Bárbara com 1.424 apartamentos, localizado no Jardim Maringá II, Grande Parque do Lago, próximo a área do Aeroporto Internacional Marechal Rondon.

O conjunto agrega 1.424 unidades divididas em quatro etapas com 18 prédios de cinco pavimentos.