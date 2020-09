Hemocentro promove evento online para doação

Redação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do MT Hemocentro, realiza nesta sexta-feira (18.09), das 9h às 19h, a 1ª Jornada sobre Doação de Medula Óssea. O evento será virtual e transmitido ao vivo por meio do canal no Youtube da Educação Permanente.

“A doação de medula é importante para ajudar pacientes que tem leucemia, aplasia de medula, alguns tipos de câncer, de linfoma e de anemia, e ocorre por compatibilidade genética. A compatibilidade familiar é de 25 a 30% (máximo) e a busca, pelo Redome Brasileiro, é de 1 em 100 mil e, no internacional, de 1 em 1 milhão”, destaca a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanella.

Com o lema “Doe Medula Óssea: Floresça Vidas”, a programação conta com esclarecimentos sobre os mitos e verdades que cercam o assunto, depoimentos de pacientes e familiares além da apresentação de um especialista em Medula Óssea na Doença Falciforme e médico do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP), doutor Luiz Guilherme Darrigo Junior.

Dados de Mato Grosso

Conforme dados do Banco de Sangue Público, há 65.460 doadores de medula óssea cadastrados no estado. Desses, 2.565 ingressaram como doadores em 2019. A diretora explica que, devido a Pandemia pela Covid-19, em 2020 o número de novos doadores diminuiu. Até o momento, o Hemocentro contabiliza 730 novos cadastros neste ano.

Em 2019 ocorreram 20 compatibilidades com pacientes nacionais e 16 compatibilidades com pacientes internacionais. Das 36 compatibilidades, quatro doadores efetuaram a doação de medula óssea. Já em 2020, o Hemocentro obteve 11 compatibilidades nacionais e nove compatibilidades internacionais. Das 20 compatibilidades, dois doadores efetuaram a doação de medula óssea até o momento.

A medula óssea é constituída por um tecido esponjoso mole localizado no interior dos ossos longos. É nela que o organismo produz praticamente todas as células do sangue: glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Os principais beneficiados com o transplante são os pacientes com leucemia, linfomas e doenças autoimunes.

Como ser um dador de medula óssea

Interessados em ser um doador de medula óssea podem ir até o MT Hemocentro, situado na rua 13 de junho, número 1055, no Centro, em Cuiabá, e realizar o cadastro no banco de doadores do Redome. O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.

É necessário portar documento oficial com foto, estar saudável e ter entre 18 e 55 anos de idade para realizar o cadastro. A carteirinha de doador é impressa em papel sulfite no ato do cadastro, sendo o único documento de comprovação de cadastro emitido pelo Redome.

Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (65) 3623-0044.

Serviço

O que: 1ª Jornada sobre Doação de Medula Óssea

Quando: Sexta-feira (18.09), das 9h às 19h.

Onde: No canal no Youtube da Educação Permanente