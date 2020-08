Debate sobre direito eleitoral entre Unemat e TRE-MT se inicia neste quarta

REPRODUÇÃO

Começa nessa quarta-feira (5), por meio remoto, o Ciclo de Debates sobre Direito Eleitoral promovido pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em parceria com a Universidade do Pantanal e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, evento que conta ainda com o apoio da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, da Ordem dos Advogados do Brasil -OAB/MT, do IAMAT e do Centro Acadêmico do Curso de Direito da UNEMAT.

A palestra da noite inaugural do Ciclo de Debates, que se estenderá por todas as demais quartas-feiras (12, 19 e 26) do mês de agosto, será feita a partir das 19 horas pelo Desembargador Gilberto Giraldeli, presidente do TRE/MT, que falará sobre o desafio da realização das eleições municipais sob a conjuntura da pandemia COVID-19 em Mato Grosso.

Essa primeira noite do evento terá como mediadora a professora e advogada Linnet Dantas e como debatedor o também professor e advogado José Renato de Oliveira. A transmissão será feita pelo canal do TRE/MT no youtube.

O evento acontecerá na forma de mesas redondas promovidas, durante esses quatro dias, em encontros virtuais semanais, para debater não só a questão das eleições frente à pandemia, mas também outros temas de grande relevância do direito eleitoral, como a propaganda eleitoral na internet e o fenômeno das fake News, questões de gênero e sistemas eleitorais, com palestrantes de renome estadual e nacional.

Inscrições podem ser feitas AQUI, com direito a certificado de 4 horas por cada encontro. Quem não conseguir se inscrever poderá mesmo assim assistir e participar do evento pelo canal do TRE no youtube, porém sem direito a certificado.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 5 - O enfrentamento da pandemia COVID-19 e a realização das eleições municipais 2020

Palestrante: Des. Gilberto Giraldelli (Presidente do TRE/MT)

Debatedor: José Renato de Oliveira Silva

Mediadora: Linnet Mendes Dantas

Dia 12 - As redes sociais, a propaganda eleitoral e o fenômeno das fake news;

Palestrante: Marilda de Paula Silveira

Debatedor: Jackson Francisco Coleta Coutinho

Debatedor: Rodrigo Terra Cyrineu

Mediadora: Cibeli Simões dos Santos

Dia 19 - A igualdade de gênero no exercício do poder político: a representatividade feminina e LGBTQIA+ na atividade político-partidária.

Palestrante: Bruna Andrade Irineu

Debatedora: Sara Cristina M. Silva

Mediador: Murilo Oliveira Souza

Dia 26 - Sistemas eleitorais e a crise de representatividade no Brasil.

Palestrante: Eneida Desiree Salgado

Debatedor: Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro

Debatedor: Luciano Vitor Soares Batista da Silva

Mediador: Murilo Oliveira Souza