Atendimento no Detran exige prévio agendamento

Redação

O sistema de agendamento no site do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) tem a finalidade de evitar aglomeração e seguir diretrizes de segurança contra a contaminação pelo coronavírus. Para todo e qualquer atendimento presencial é necessário que seja feito anteriormente um agendamento para que o cidadão consiga realizar o serviço.

Criado pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Detran-MT, esse sistema foi instituído a fim de retomar os serviços presenciais em todas as unidades do Detran no Estado. O atendimento vem sendo realizado desta forma como garantia de que as regras de distanciamento e segurança para o enfrentamento à Covid-19 sejam cumpridas.

O empresário Cesar Renato de Souza esteve na sede do Detran-MT em Cuiabá e confirmou que o cadastro foi realizado de forma muito rápida.

"Seria muito bom continuar com esse atendimento por agendamento, mesmo que a pandemia acabe. Dessa forma está bem rápido. Fiz o agendamento com tranquilidade, cheguei no horário agendado e todo o atendimento, desde minha chegada até a saída, no total levei 20 minutos", disse Cesar.

Por isso a Autarquia reitera a importância do agendamento e o cumprimento do horário marcado, além de sugerir que o usuário evite chegar muito tempo antes para que também não haja aglomeração.

Números de agendamentos

Os atendimentos por agendamento vêm sendo realizados desde de abril, quando alguns casos do novo coronavírus começaram a aparecer no Estado. No primeiro mês em que o sistema foi implantado foram realizados 15.360 agendamentos. No mês de maio, período em que foi registrado um grande aumento, foram realizados 64.135 atendimentos. No mês de junho foi registrada uma pequena diminuição, com 60.472 atendimentos. Em julho, 27.353. E do início do mês de agosto até o momento foram realizados mais de 28 mil agendamentos.

Os agendamentos continuarão a ser realizados somente pelo site oficial do Detran-MT enquanto durar a pandemia. Caso seja necessário tirar alguma dúvida sobre os serviços prestados, os usuários podem entrar em contato pelo telefone (65) 3615-4800 ou pelo e-mail disquedetran@detran.mt.gov.br.

Como realizar o agendamento

Para todo e qualquer atendimento presencial nas unidades do Detran é necessário que seja feito agendamento. Para conseguir realizar o agendamento, basta entrar no site oficial do Detran-MT (https://www.detran.mt.gov.br). Na página principal, aparece uma mensagem de tela (popup) sobre o agendamento.