União aceita avalizar empréstimo no exterior para estados endividados

Estados e municípios com as contas combalidas terão nova oportunidade de contrair empréstimos no exterior com garantias da União. Resolução (veja a íntegra mais abaixo) publicada na edição desta quarta-feira (15) do Diário Oficial da União altera os critérios técnicos a serem analisados pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), do Ministério da Economia, durante o estado de calamidade pública decretado em decorrência da crise provocada pela covid-19.Pelas regras atuais apenas entes com níveis A e B, que estão em melhor condição fiscal e capacidade de endividamento, têm seus pedidos analisados pela Cofiex, órgão presidido pelo secretário de Comércio Exterior e Relações Internacionais, Marcos Troyjo. Atualmente só dez estados estão nessas duas faixas. Entre eles, apenas o Espírito Santo conseguiu avaliação máxima do Tesouro Nacional.

De acordo com a resolução, o ministro da Economia poderá autorizar em "situação de excepcionalidade em razão da situação de calamidade pública" estados e municípios com níveis C e D de capacidade de pagamento. A medida favorece estados importantes como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que enfrentam gravíssima crise fiscal – os únicos com nível D – e outros 14 estados, com C.

A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos estados, com base na relação entre receitas e despesas e a situação de caixa. O processo tem como objetivo apurar se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional

Os pedidos de autorização para contrair empréstimos de estados e municípios endividados precisarão ser aprovados por unanimidade pelos oito membros do Cofiex, que reúne representantes dos ministérios da Economia e das Relações Exteriores.

No período da calamidade pública, hoje estipulado até 31 de dezembro, não haverá necessidade de autorização do ministro da Economia no caso em que os recursos forem destinados à reestruturação de dívidas existentes ou ao financiamento de projetos para melhoria da gestão de receitas.

Veja a íntegra da resolução: