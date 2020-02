Sine oferta 877 vagas de trabalho em diferentes municípios de Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc-MT), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), divulga nesta semana um total de 877 oportunidades de empregos, distribuídas em 28 municípios do Estado. Em Cuiabá, há disponibilidade de 56 vagas, sendo 38 oportunidades para pessoas com deficiência (PCD).

No município de Lucas do Rio Verde, a 334 km de Cuiabá, o painel do Sine mostra um total de 225 vagas, com oportunidades para montador, soldador, operador de betoneira, pintor de alvenaria, motorista entregador e motorista de caminhão.

Sinop, localizado a 479 km da Capital, tem um total 113 oportunidades de emprego, como para funileiro de automóveis (reparação), encanador industrial, motorista entregador, operador de caixa e recepcionista de hotel.

Já para os moradores da cidade de Rondonópolis, distante a 219 km de Cuiabá, estão disponíveis as seguintes ofertas de emprego: ajudante de pintor, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, caldeiro (chapas de ferro e aço) e marceneiro.

A coordenadora de Apoio ao Trabalhador e de Gestão do Sistema Público de Emprego, Simone Koehler, explica que as vagas são divulgadas semanalmente, mas a procura é diária. “As vagas são preenchidas diariamente então é preciso atenção dos candidatos que estão em busca de um emprego. O cadastro deve estar atualizado para não perder uma oportunidade”, esclarece.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza os serviços de habilitação do seguro desemprego, emissão de carteira de trabalho e previdência social.

O horário de atendimento do Sine nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga, CPA I, em Cuiabá, e Cristo Rei, em Várzea Grande, é de 08h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping, é das 10h às 18h.