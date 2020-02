Sine oferece computadores para emissão de Carteira de Trabalho Digital; confira passo a passo

Para modernizar o acesso às informações sobre a vida laboral dos cidadãos o Ministério da Economia lançou no último ano a Carteira de Trabalho Digital. Disponível por meio de aplicativo para celular, ela substitui a versão em papel e deve reduzir em 80% as emissões mensais do documento no Sine Municipal de Cuiabá, que atende atualmente cerca de 2500 pedidos durante este período.

De acordo com secretária de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Débora Marques, a novidade traz agilidade na solicitação e acesso ao histórico de qualificação civil e de contratos trabalhistas. Isso é possível graças à integração de diversos bancos de dados do governo federal.

Ela destaca que o processo também pode ser realizado no Sine, órgão subordinado à Pasta, onde os profissionais estão aptos a orientar os munícipes sobre a Carteira de Trabalho Digital. “Para facilitar o acesso, especialmente àqueles que não têm muita intimidade com tecnologia, destinamos computadores e profissionais exclusivamente para esta finalidade”, explica.

Os benefícios esperados com a modalidade também incluem maior aproveitamento das vagas disponíveis, uma vez que será reduzido o tempo médio de atendimento. “O objetivo é facilitar a vida dos trabalhadores que terão o documento à mão sempre que precisarem fazer uma consulta. Todas as experiências profissionais formais estarão no aplicativo”, reforça o diretor de Emprego da Secretaria, Rafael Butareli.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica. Ela comprova os vínculos empregatícios e o tempo de serviço prestado em cada um dos contratos, informações essenciais para assegurar os benefícios trabalhistas e previdenciários.

Para acessa-la, basta baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual (Apple Store ou Play Store) ou por meio do link https://servicos.mte.gov.br/. Quem já tem cadastro no sistema acesso.gov.br, pode usar o mesmo login e senha. Os interessados também podem buscar por atendimento nas unidades do Sine, na Rodovia Palmiro Paes de Barros, no bairro Coxipó e no Shopping Popular.

Confira passo a passo anexo: