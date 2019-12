Shopping Popular amplia horário de atendimento em Cuiabá

O shopping popular, em Cuiabá, estendeu o horário de atendimento aos consumidores a partir desta semana.

De 17 a 19 de dezembro, o local fica aberto em horário especial, das 7h30 às 20h. Já entre 20 e 24 de dezembro, o shopping funcionará das 7h30 às 22h.

De acordo com o presidente do Shopping Popular, Sivaldo Oliveira, a alteração permite que os clientes possam fazer as compras natalinas com mais tranquilidade.

Para incentivar a sustentabilidade, o shopping popular conta com um ponto de coleta de resíduos em seu estacionamento. Fruto de uma parceria com a Cooperativa Alternativa de Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Coorepam), a iniciativa prevê a colaboração tanto de associados e clientes quanto moradores da região. Isto, ao encaminhar os materiais recicláveis e/ou orgânicos para o ponto de coleta.