Semob leiloa veículos apreendidos e não retirados; confira edital

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) leiloará veículos apreendidos e não retirados por seus proprietários dentro dos prazos e forma da legislação pertinente. O trâmite será realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro, a partir de 9h, pela empresa Foco Leilões.

O leilão acontece nas modalidades presencial e online, em sessão pública. As sessões ocorrerão simultaneamente, com transmissão ao vivo e participação através do site de leilão www.focoleiloes.com.br e no auditório da Cuiabá Lar Shopping, situado na Avenida Miguel Sutil, 6274 – Bairro Alvorada.

O procedimento é realizado de acordo com as Leis Federais nº 8.078, de 1990, Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº. 9.503, de 1997, Lei nº. 13.160, de 2015, Decreto Federal nº. 21.981, de 1932, Resolução Contran nº. 623, de 2016, bem como a legislação afim.

Os veículos e demais lotes previstos para alienação, constantes nos AnexosI e II do edital poderão ser visitados pelos interessados, no período de visitação que será nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, das 09h às 12h e 14h às 16h, no pátio da Rodando Legal (Avenida Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina).

É permitida exclusivamente a avaliação visual dos lotes em seus locais de exposição, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.

CONFIRA O EDITAL