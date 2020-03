Sem dinheiro para mistura na comida no HR, Reinaldo lança pacote para investir R$ 4,2 bilhões

A custa de sacrifícios impostos à população sul-mato-grossense, com corte de recursos para áreas prioritárias e essenciais e mediante aumento da carga tributária, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lançou, na sexta-feira (6), o pacote para investir R$ 4,2 bilhões nos 79 municípios. Só que o Governo não consegue garantir tratamento de qualidade para os doentes e funcionários do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Rosa Pedrossian, já que é frequente a queixa da falta de mistura, como carne bovina ou frango, na alimentação diária.Apesar do aumento da miséria no Brasil, no ano passado, o tucano excluiu 22 mil famílias do Vale Renda, agravando a situação de vulnerabilidade social de parte da população. Na educação, o governador reduziu em 32% o salário de 50% dos 18 mil professores da rede estadual de ensino e deve suspender o AJA, programa para ajudar estudantes com atraso escolar.