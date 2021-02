Santander Brasil lucra R$ 12,8 bilhões em 2020, queda de 4,8% frente a 2019

Divulgação

O banco Santander no Brasil registrou lucro líquido recorrente de R$ 12,849 bilhões em 2020. O valor representa queda de 4,8% em relação a 2019. O balanço financeiro foi divulgado nesta 4ª feira (3.fev.2021). Eis a íntegra (7 MB).

O ganho financeiro foi o menor desde 2018, quando somou R$ 12,398 bilhões. A pandemia de covid-19 pressionou os bancos a aumentarem o nível de PDD (provisionamento para devedores duvidosos), que é uma espécie de reserva financeira para eventuais calotes.

O PDD do Santander subiu 30,2% em 2020, para R$ 15,757 bilhões. No 2º trimestre, durante o período mais incerto da pandemia, o banco aumentou a reserva em R$ 3,2 bilhões.

O Santander é o 3º maior banco privado do país. Ficou com margem financeira bruta de R$ 12,396 bilhões no 4º trimestre, alta de 1,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.

As receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias subiram 6,9% no ano, para R$ 5,133 bilhões. As despesas gerais somaram R$ 5,552 bilhões –queda de 2,2% no ano.

O banco tem R$ 512,5 bilhões na carteira de crédito ampliada. Aumentou 18,5% no ano. A carteira de pessoas físicas soma R$ 174,3 bilhões, o que representa crescimento de 12,2%.