Salário de dezembro dos servidores estaduais será pago nesta sexta-feira (10.01)

Os salários dos servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, relativos ao mês de dezembro, serão pagos nesta sexta-feira (10.01). A folha de dezembro soma o valor de R$ 588.270.748,00. Nela estão incluídos também R$ 121.993.840, referentes ao 13º salário e as demais verbas rescisórias do servidores não efetivos da Secretaria de Educação, cujos contratos venceram em dezembro. Só a folha dos servidores do Poder Executivo chega a R$ 466.276.908 milhões

As ordens de pagamento estão sendo encaminhadas ao Banco do Brasil nesta quinta-feira (09). “Acreditamos que entre às 08h e às 12h da sexta-feira, todos os depósitos já terão sido processados pelo Banco do Brasil e também nas outras instituições em que houve a portabilidade no pagamento por parte dos servidores”, informou a secretária adjunta do Tesouro Estadual, Luciana Rosa.

Este será o segundo mês consecutivo que o salário dos servidores é pago numa só parcela. A retomada do pagamento em uma única data somente foi possível pelas medidas adotadas pelo Governo do Estado, na busca pelo equilíbrio fiscal e financeiro desde o início da atual gestão.

“Nossa meta agora é fazer o pagamento até o dia 5 e em meados do ano, voltarmos a pagar os salários dentro do mês trabalhado”, explicou recentemente o secretário de Fazenda Rogério Gallo.