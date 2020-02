Propagação do coronavírus fora da China derruba bolsas pelo mundo

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Com o aumento do número casos de contaminação com o novo coronavírus pelo mundo, as principais bolsas do mundo começaram a semana em queda. Os investidores temem que a epidemia possa impactar ainda mais o crescimento global.

Nesta 2ª feira (24.fev.2020), em Milão, na Itália –país onde 7 mortes foram registradas por Covid-19, o índice FTSE/MIB opera em queda de mais de 6%. Outras 190 pessoas foram diagnosticadas com o vírus no país. No começo da manhã de hoje, nas bolsas de Frankfurt, França e Madri, a queda superava 4%.

A instabilidade nos mercados também elevou o preço do ouro em mais de 2%, para US$ 1.684,60. É o maior valor em 7 anos. Por volta das 11h30 (horário de Brasília), os preços do barril de petróleo recuavam mais de 4%. O Brent tinha queda de 4,7%, sendo negociado a US$ 55,75. Nos Estados Unidos, os títulos de Tesouro de 30 anos têm queda, atingindo novas mínimas, com baixa de 1,886%, ante queda de 1,98% no final da 5ª feira (20.fev). Os norte-americanos buscavam a segurança dos títulos do governo. Entre os piores desempenhos no índice pan-europeu STOXX 600 estavam ações de aéreas, como EasyJet, Ryanair, Air France e Lufthansa recuando entre 7% e 11%. O índice de viagens e lazer da Europa caía acima de 4%. Na China, epicentro da propagação do novo coronavírus, o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou em queda de 0,4%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,28%.

Disseminação do coronavírus