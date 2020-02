Prévia do PIB indica crescimento econômico de 0,89% em 2019, diz BC

Prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central (BC) indica que a economia brasileira cresceu 0,89% em 2019, resultado inferior ao de 2018 e também das projeções do PIB.

O número, divulgado nesta sexta-feira (13/2), mostra uma desaceleração da economia brasileira. Afinal, tanto em 2018 quanto em 2017, o IBC-BR cresceu 1,3%. O crescimento de 0,89% também está aquém das expectativas do governo e do mercado para o PIB, que giram em torno de 1,12%.

O resultado oficial da economia brasileira no ano passado só será divulgado em março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O instituto já afirmou, contudo, que os principais setores da economia brasileira — indústria, comércio e serviços — apresentaram resultados pequenos em 2019.

Desempenho mensal