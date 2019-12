Prefeito paga 13º salário dos servidores nesta sexta-feira (20)

Prezando pela valorização do servidor público municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro informou que o 13º salário estará na conta nesta sexta-feira (20). O pagamento será efetuado em apenas uma parcela, o que reforça o compromisso da administração com toda a equipe, valorizando o trabalho e assegurando a regularidade do funcionalismo do Município. Os aposentados e pensionistas do município também recebem na mesma data.

“É dever nosso estar em dia com o trabalhador que entrega seu tempo e suas energias para garantir que os serviços municipais sejam devidamente executados. A valorização de toda nossa equipe é um dos nossos principais compromissos, logo, assegurar este direito é uma das responsabilidades da gestão pública”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Pinheiro destaca ainda que neste ano os servidores efetivos, ativos e inativos passaram a receber o benefício no mês de aniversário. Anteriormente os pagamentos eram feitos em duas parcelas, 50% no aniversário e o restante até o dia 20 de dezembro de cada ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial por meio de alteração da Lei Complementar de nº 093, de 23 de junho de 2003.

De acordo com o gestor, a quitação do 13º salário antecede a liquidação do último salário do mês, prevista para o dia 30 de dezembro. Neste contexto também ganham os setores do comércio, prestação de serviços e lazer, que são impactados diretamente pela movimentação econômica, especialmente nesta época do ano.