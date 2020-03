Preços do petróleo sobem com medidas para apoiar economia

Os preços do petróleo avançavam nesta terça-feira (24), apoiados por medidas do Federal Reserve (Fed) - o banco central americano - para impulsionar a economia e por expectativas de que os Estados Unidos deverão atingir brevemente um acordo sobre um pacote de auxílio de 2 trilhões de dólares devido ao coronavírus.

O petróleo Brent subia 0,86 dólar, ou 3,18%, a 27,89 dólares por barril às 9h15 horário de Brasília. O petróleo dos Estados Unidos avançava 0,63 dólar, ou 2,7%, a 23,99 dólares por barril.

O Brent, referência global, chegou a cair para 24,52 dólares na quarta-feira (18), o menor nível desde 2003.

O Fed anunciou na segunda-feira (23) uma série de programas, incluindo pela primeira vez o apoio à compra de títulos corporativos.

O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, expressou confiança na obtenção de um rápido acordo sobre o pacote de auxílio contra os efeitos econômicos negativos do coronavírus.

"Isso está dando um significativo impulso aos preços do petróleo, ao menos no curto prazo", disse o analista Eugen Weinberg, do Commerzbank.

"No entanto, é altamente questionável até quando o bom humor seguirá no mercado de petróleo", acrescentou.

A expectativa pelos estímulos pressionou o valor do dólar contra outras moedas. Um dólar mais fraco tende a dar algum apoio ao preço do petróleo e outras commodities denominadas na moeda norte-americana.