Netflix abre loja online em estratégia de diversificação dos negócios

A Netflix anunciou que está abrindo uma loja online. A Netflix.shop foi lançada na 5ª feira (10.jun.2021) nos Estados Unidos. Por enquanto, as vendas estão concentradas aos clientes norte-americanos, mas a empresa afirma que nos próximos meses a loja irá funcionar também para outros países. Detalhes sobre uma possível data não foram informados.

O movimento da Netflix para o comércio diversifica a atuação da gigante do streaming. Mas não é novidade no mundo das empresas de entretenimento. A Disney, por exemplo, vende objetos e colecionáveis de seus filmes e histórias há anos.

Segundo o site The Information, a diversificação dos serviços da Netflix não ficará apenas no comércio. A plataforma também estaria planejando investir no mercado de games. O investimento seria em pacotes de jogos para download.

O jornal Los Angeles Times também afirma que a Netflix irá investir em produções originais de podcasts. Essa seria uma forma de manter a audiência interessada em seus filmes e séries.

A Netflix.shop, de acordo com o comunicado da empresa, também tem como foco produtos relacionados aos filmes e séries originais da plataforma. Os lançamentos serão regulares e incluem roupas e “produtos de estilo de vida”.

A série francesa Lupin já ganhou uma coleção própria com itens produzidos em colaboração com o Museu do Louvre. Mas animes (animações japonesas) e designers também terão espaço na nova loja.

“Estamos entusiasmados em dar aos fãs uma nova maneira de se conectar com suas histórias favoritas e apresentá-los à próxima onda de artistas e designers que abraçam o poder da narrativa em todas as suas formas“, informou a Netflix.