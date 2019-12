MT tem 1,6 mil vagas de emprego abertas

Mato Grosso tem 1.678 oportunidades de emprego disponíveis nesta semana. Em Cuiabá e Várzea Grande, são 120 vagas de emprego para o público em geral e 25 para as pessoas com deficiência (PCD). Os interessados podem procurar os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT).

Conforme o painel de vagas, as demais vagas estão distribuídas nos outros 26 municípios que possuem unidades do Sine. Em Sapezal (498 Km da capital), são 408 vagas de trabalho nas funções de vigia, zelador, estoquista, classificador de grãos, eletricista de baixa-tensão, operador de caldeira, operador de empilhadeira e técnico de enfermagem do trabalho.

No município de Rondonópolis (a 217 Km da capital) são 162 vagas nas áreas de auxiliar administrativo, caldeiro montador, empregado doméstico nos serviços gerais, operador de caixa, pintor de obras e soldador.

Em Sinop (a 480 Km da capital) são 111 oportunidades de emprego. Entre as áreas ofertadas estão: jardineiro, serrador de mármore, soldador, supervisor técnico (mídias audiovisuais) mecânico de automóvel, copeiro de hotel, dentre outros.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de –obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados em fazer parte do banco de dados, podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga, do CPA I e do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, é das 8h ás 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping é das 10h ás 18h.