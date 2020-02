Mercados globais se preparam para 4° dia de queda devido ao coronavírus

Divulgação

Mercados de ações abriram em queda na manhã desta 5ª feira (27.fev.2020), apreensivo com a dispersão do novo coronavírus. O número de casos na Itália cresceu 45% na última 3ª feira (25.fev.2020). No mesmo dia, foi registrado o 1º caso no Brasil.

Se a tendência prevalecer até o fechamento do mercado, será o 4º dia consecutivo de queda para as Bolsas de Valores.

Eis 1 resumo das principais Bolsas às 5h10 (horário de Brasília):

FTSE 100 (Londres): 6.881,59 pontos, queda de 2,36 %;

DAX (Frankfurt): 12.498,81 pontos, queda de 2,32%;

Euronext (Paris): 1.099,41 pontos, queda de 2,39%;

FTSE MIB (Milão): 22.892,46 pontos, queda de 2,11%;

IBEX 35 (Madri): 9.115,00 pontos, queda de 2,06%;

A Ibovespa, principal fechou em queda de 7% na última 4ª (26.fev). As principais bolsas asiáticas abriram em queda na madrugada desta 5ª feira. Eis 1 resumo, às 0h15 do horário de Brasília:

China (SZI): 0,19%;

Coreia do Sul (KS11): -0,69%;

Índia (NSEI) : -1,01%;

Japão (N225): -1,82%.

A pré-abertura para as Bolsas nova-iorquinas também projetam quedas para esta 5ª:

Dow Jones futuro: -0,57%

S&P 500: -0,58%

Nasdaq: -0,53%

Eis 1 balanço das principais Bolsas de Valores mundiais até a última 4ª feira (26.fev):

Impacto nas empresas

A InBev se juntou nesta 5ª (27.fev) à lista das multinacionais que reportam corte de receitas devido à epidemia. A produtora de cerveja (fusão da belga Interbrew e da brasileira Ambev) estima que perdeu até US$ 285 milhões (R$ 1,3 bilhão) na China de janeiro a fevereiro deste ano. A perda de lucros foi de US$ 170 milhões (R$ 754 milhões) no mesmo período.