Gasolina, diesel e gás de cozinha ficarão mais caros a partir desta 3ª feira

André Motta de Souza/Agência Petrobrás

A Petrobras anunciou que os preços da gasolina, diesel e botijão de gás vão subir a partir de 3ª feira (9.fev.2021). Eis a íntegra do comunicado (45 KB).

O valor médio da gasolina nas refinarias da estatal passará a ser R$ 2,25 por litro, o que corresponde a um aumento de R$ 0,17 por litro. O diesel passará de R$ 2,11 para R$ 2,24/litro. O GLP (gás liquefeito de petróleo) sairá de R$ 2,77 para R$ 2,91 por kg. Considerando o botijão de 13kg, o preço subirá de R$ 35,98 para R$ 37,79.

Nas últimas semanas, cresceu entre operadores do mercado o temor de que houvesse intervenção política na Petrobras para diminuir o preço dos combustíveis no Brasil. A Petrobras disse neste domingo (7.fev.2021) que não houve mudança na política atual, que alinha o valor cobrado nas refinarias aos preços do mercado internacional.

Caminhoneiros autônomos pedem a redução dos valores atuais. O presidente Jair Bolsonaro culpou os tributos estaduais e negou que haja interferência do governo na questão.

Em nota publicada nesta 2ª feira (8.fev.2021), a Petrobras disse que os preços têm como referência os valores de paridade de importação. “Acompanham as variações do valor dos produtos no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”, disse.

O valor do barril do petróleo tipo Brent ultrapassou US$ 60 nesta 2ª feira (8.fev.2021). Esse é o maior valor desde 24 de janeiro de 2020.

A Petrobras disse que os valores cobrados nas refinarias são diferentes do que é pago pelo consumidor final no varejo. “São acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis”, afirmou a estatal.