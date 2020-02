Ganha Tempo teve mais de 14 mil atendimentos no primeiro mês de 2020

Mais de 14 mil atendimentos foram realizados pelo Ganha Tempo Várzea Grande somente no mês de janeiro de 2020. A unidade, localizada dentro do shopping da cidade, reúne em um só espaço físico serviços oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), pelo Procon Estadual, pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (Sefaz), pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine Municipal e Estadual) e pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Inaugurado em março de 2016 pelo Governo do Estado, o local tem a finalidade de facilitar o acesso da população várzea-grandense aos serviços públicos básicos e privados.

A secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva, Rosineide Porcionato da Silva, destaca que o objetivo principal é reunir em um único espaço vários serviços públicos. “O cidadão que precisa verificar uma vaga de emprego, no mesmo local, consegue renovar sua carteira de habilitação, por exemplo. O Ganha Tempo está instalado dentro do shopping de Várzea Grande, de fácil acesso e muito confortável. Prezamos pela excelência ao atendimento para a população conforto e bom atendimento”, disse.

Na busca por uma vaga de emprego o jovem Paulo Victor da Silva, de 23 anos, morador do bairro Jardim Ouro Verde em Várzea Grande, conta que está desempregado há quase dois meses. Ele está em busca de uma vaga para estoquista. “Trabalhava em uma empresa e fiquei doente. O médico me recomendou repouso e em seguida fui demitido. Hoje estou esperançoso e pretendo sair empregado da minha entrevista”, declarou.

Com uma demanda mensal no Ganha Tempo, entre os serviços mais procurados pela população destaca-se o do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com 8,4 mil atendimentos, entre protocolo (2.3 mil), abertura de processo (681), exame teórico (438), entre outros.

Já o Sistema Nacional de Emprego (Sine) atendeu 3.580 pessoas para a emissão/entrega de carteira de trabalho (1.182), procura por emprego (987), solicitação do seguro desemprego (777), e captação de vagas de trabalho (634). Foram registrados ainda 1.072 serviços executados pela Secretaria de Fazenda (Sefaz), 681 pelo Procon e 567 pela Setasc. Também foram realizados 48 atendimentos de ações de cidadania.

O Ganha Tempo de Várzea Grande é único de responsabilidade da Setasc. As demais unidades, por estarem incluídas no sistema/público privada, são administradas pela empresa Rio Verde e gerenciadas pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

O atendimento ao público do Ganha Tempo – Várzea Grande, é das 10h ás 18h de segunda a sexta-feira conforme portaria n° 160/2016/Setas. Contato :(65) 3694-0503. Email: ganhatempovg@setasc.mt.gov.br