Duas academias são fechadas em VG

Duas academias de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, foram fechadas e autuadas durante uma operação de fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região (CREF/MT), nessa terça-feira (17).

De acordo com os fiscais do Conselho, as academias não possuíam profissionais habilitados. Os instrutores não tinham registro no CREF para orientar e prescrever as atividades físicas aos alunos.

Ao todo, foram fiscalizadas três academias na cidade, entre essas, apenas uma estava totalmente regularizada.

O Conselho ressaltou que o 'falso instrutor' pode prescrever atividades inadequadas e prejudicar a saúde dos alunos.

O registro no CREF é obrigatório para os profissionais que atuam na área atividades físicas.