Dólar opera em queda, abaixo de R$ 5,60

O dólar opera em queda nesta segunda-feira (27), com os investidores de olho na tensão política local após a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça e em meio a otimismo nos mercados internacionais em relação à flexibilização das medidas de combate ao coronavírus.

Às 9h27, a moeda norte-americana caía 1,16%, a R$ 5,5925. Veja mais cotações.

Na sexa-feira (25), o dólar encerrou a sessão em alta de 2,33%, a R$ 5,6573, renovando recorde nominal (sem considerar a inflação) de fechamento. Na máxima do dia, chegou a ser negociado a R$ 5,7469.

No ano de 2020, em meio a cenário de juros baixos – com expectativa de ainda mais cortes na Selic pelo Banco Central –, o dólar acumula alta de 41,09%. No mês, a alta acumulada chegou a 8,88%.

O Banco Central fará neste pregão leilão de swap tradicional para rolagem de até 10 mil contratos com vencimento em setembro de 2020 e janeiro de 2021, destaca a Reuters.

Quem decide a economia é Guedes, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, em uma entrevista coletiva na saída do Palácio da Alvorada, que o "homem que decide a economia" no Brasil é o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O mercado passou a estimar retração de 3,34% do PIB em 2020, segundo pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira, e diversos bancos e consultorias avaliam que o país corre o risco de enfrentar uma nova recessão. O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê queda de 5,3% do PIB do Brasil neste ano.

Os analistas também avaliam os dados da pesquisa da FGV que apontou que a confiança do consumidor desabou ao menor nível da série histórica iniciada em setembro de 2005. Segundo o levantamento, houve perda de confiança para consumidores em todas as classes de renda, principalmente para famílias de menor poder aquisitivo (até R$ 2,1 mil).

Cenário externo

Lá fora, o dia é positivo, com expectativas de mais medidas de estímulo na China e de mais apoio estatal para as aéreas europeias, além da queda no número de novos casos de coronavírus.