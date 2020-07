Deputado Thiago Silva retorna aos trabalhos no parlamento de Mato Grosso

O deputado estadual Thiago Silva, voltou hoje (15/07) às suas atividades parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Após ter contraído o coronavírus, Thiago ficou um mês afastado da Assembleia Legislativa por recomendação médica.



Thiago participou já pela manhã de reunião virtual da Comissão de Educação, com os demais deputados e a secretária estadual de Educação Marioneide Angélica sobre a situação dos professores interinos, e cobrou o a efetivação e auxílio emergencial aos professores interinos e também o planejamento para que após o pico da pandemia possamos definir como será feita a volta às aulas em Mato Grosso.



“Graças a Deus estou retornando ao meu trabalho na Assembleia Legislativa com a saúde boa para poder defender os principais interesses da população do Estado. Agradeço o apoio da família também e dos amigos pelas mensagens. Seguimos na luta!”, disse Silva.



Thiago Silva é de Rondonópolis, economista, líder comunitário, e está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa e defende como pauta principal a educação, saúde mental, agricultura familiar, geração de renda e ciência e tecnologia.