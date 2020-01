Cuiabá tem a 5ª gasolina mais barata entre capitais

Um levantamento realizado nas 100 cidades turísticas do país mostrou que Cuiabá tem a 5ª gasolina mais barata entre as capitais, com média de R$ 4,50. A pesquisa foi realizada pela ValeCard.

Os dados foram obtidos na comparação entre as transações feitas de 1º a 20 de dezembro em mais de 20 mil estabelecimentos credenciados.

Entre as capitais, a gasolina mais barata foi encontrada em Curitiba (PR), a R$ 4,28. Já a mais cara foi a do Rio de Janeiro, por R$ 5,09.

Na prática, abastecer um carro com tanque de 40 litros em Cuiabá sai por R$ 180,04. Em Curitiba o motorista desembolsa R$ 171,24 e no Rio de Janeiro R$ 203,68.