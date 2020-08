Conta de água sobe 3,4% em cidades com atendimento da Sabesp

Agência Brasil

A conta de água está mais cara nas cidades atendidas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A elevação de até 3,4%, em vigor desde o último dia 15 de agosto, foi aprovada pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) em 15 de julho, após três meses de prorrogação.

Apesar do aumento, a Arsesp manteve, até 15 de setembro, a proibição do corte do fornecimento de água aos consumidores atendidos pela Sabesp. Segundo a agência reguladora, a medida visa minimizar as consequências econômicas da pandemia de covid-19.

Não poderão ser interrompidos os serviços de água e esgoto dos usuários das categorias residencial social e residencial favela, em decorrência da inadimplência das faturas. A medida também isenta a cobrança de multa e juros das contas com vencimento em agosto e setembro de 2020.