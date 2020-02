Carnaval vai movimentar R$ 8 bilhões no setor turístico em 2020

Alexandre Macieira/Riotur

Os dias de folia do Carnaval movimentarão cerca de R$ 8 bilhões no setor turístico em 2020, segundo divulgou o Ministério do Turismo com base em levantamento da CNC (Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo). O valor representa aumento de R$ 80 milhões em relação a 2019, e o maior desde 2015, quando a festa movimentou R$ 9,07 bilhões.

O principal setor a contribuir com a injeção econômica é o de bares e restaurantes, que movimentará mais de R$ 4,8 bilhões. Em seguida, está o das empresas de transportes (R$ 1,3 bilhão), hospedagem (R$ 861 milhões) e arte e lazer e agências de viagens (R$ 1 bilhão).

Segundo o Ministério do Turismo, os seguintes Estados serão os principais destinos da festa: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Minas Gerais e Pernambuco. Destes, o Rio movimentará a maior parte do montante (R$ 2,32 bilhões), seguido por São Paulo (R$ 1,95 bilhão).

Eis infográfico com os números:

De acordo com a Confederação do Comércio, serão criadas 25,4 mil vagas temporárias de emprego, a maior parte no setor de alimentação: garçons, copeiros, barmen, sommeliers, cozinheiros e auxiliares de cozinha.

Números por cidades

O Ministério do Turismo elencou as 6 principais cidades, além de Brasília, escolhidas pelos foliões para passar o Carnaval. Eis os principais indicadores de cada uma:

Rio de Janeiro (RJ)

investimento na festa: R$ 80 milhões da Prefeitura e R$ 27 milhões da Dream Factory;

ocupação hoteleira: 82,5%, com estimativa de chegar a 100% nos dias da folia;

estimativa de público: 7 milhões, dos quais 2 milhões são turistas;

número de blocos de rua: 384;

ambulantes cadastrados: 10.000.

São Paulo (SP)

investimento na festa: R$ 21,9 milhões de patrocínio da Ambev;

ocupação hoteleira: 60%;

estimativa de público: 15 milhões;

número de blocos de rua: 644 blocos.

Belo Horizonte (MG)

investimento na festa: R$ 14,3 milhões da iniciativa privada;

ocupação hoteleira: 80%;

estimativa de público: 5 milhões;

número de blocos de rua: 453;

ambulantes cadastrados: 14.696.

Salvador (BA)

investimento na festa: R$ 20 milhões de recursos públicos e R$ 40 milhões de patrocínio da iniciativa privada;

ocupação hoteleira: 95%;

estimativa de público: 3 milhões, dos quais 854 mil são turistas;

número de blocos de rua: 323 blocos, sendo 136 pagos;

ambulantes cadastrados: 4.500.

Recife (PE)

investimento na festa: R$ 18 milhões de recursos públicos e R$ 7 milhões de patrocínio;

ocupação hoteleira: 97%;

estimativa de público: 1,6 milhões;

número de blocos: 1.500 blocos;

Olinda (PE)

investimento na festa: R$ 7 milhões;

ocupação hoteleira: 100%;

estimativa de público: 3,7 milhões;

número de blocos: 1.500 blocos;

ambulantes cadastrados: 1.500.

Brasília (DF)