Caixa aumenta horário de agências para acelerar saques do auxílio emergencial

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal comunicou na manhã desta 4ª feira (22.abr.2020) novas medidas para reduzir o impacto nas filas das agências por causa dos saques do auxílio emergencial de R$600. O dinheiro é pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados durante a pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Eis as medidas adotadas pelo banco:

1.102 agências irão abrir com 2 horas de antecedência –ou seja, de 8h às 14h;

775 agências estarão abertas aos sábados e feriados;

o banco contratará temporariamente vigilantes em 1.430 agências;

haverá a contratação temporária de 380 recepcionistas;

os vigilantes irão ajudar a organizar as filas fora das agências.

O cadastro para receber o auxílio pode ser feito por meio do aplicativo “Caixa Auxilio Emergencial”. Está disponível para sistema Android e iOS. Também é possível se inscrever no site da Caixa. O cadastro só é necessário para quem não estava no Cadastro Único até 20 de março nem recebe o Bolsa Família. Saiba como receber o auxílio emergencial.

Segundo a Caixa, 44,9 milhões de pessoas já se cadastraram pra receber o auxílio. No total, 31,3 milhões de pessoas já receberam sua parcela dos R$22 bilhões disponibilizados pelo governo. Os dados foram atualizados às 7h desta 4ª feira (22.abr.2020).

O dinheiro foi dividido da seguinte forma:

Bolsa família: R$ 6,1 bilhões foram divididos para 7,7 milhões de pessoas;

Cadastro Único: R$ 7 bilhões foram divididos para 10,5 milhões;

App/ site: 8,9 bilhões foram divididos para 13,1 milhões de pessoas.

O site da Caixa já computou 275,3 milhões de visitas e o canal de atendimento do banco já recebeu 57,1 milhões de ligações. O aplicativo do auxílio emergencial foi baixado 53,1 milhões de vezes e o da Caixa 31,9 milhões.

Eis os relatórios: