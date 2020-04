Caixa antecipa a 2ª parcela de R$600 para quinta-feira

A Caixa vai antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Beneficiários que nasceram em janeiro ou fevereiro receberão a segunda parcela na quinta-feira (23). Já os com data de aniversário entre março e abril, na sexta (24), e, assim, vai seguir o calendário. A previsão anterior era o pagamento a partir do dia 27.

Veja o novo calendário da segunda parcela

Quinta-feira (23): nascidos em janeiro e fevereiro

Sexta-feira (24): nascidos em março e abril

Sábado (25): nascidos em maio e junho

Segunda-feira (27): nascidos em julho e agosto

Terça-feira (28): nascidos em setembro e outubro

Quarta-feira (29): nascidos em novembro e dezembro.

Novo pagamento

A Caixa anunciou também que mais 5 milhões de informais e autônomos que se inscreveram pelo aplicativo vão receber a primeira parcela do auxílio na quarta-feira (22). Além disso, mais de 1 milhão de pessoas que fazem parte do CadÚnico também vão receber na quarta, assim como cerca de 2 milhões do Bolsa Família. Um volume superior a 7 milhões em um único dia.

Até esta segunda-feira (20), mais de 24,2 milhões de brasileiros já receberam o a primeira parcela do auxílio de R$ 600, num todal de R$16 bilhões. Além disso, foram abertas mais de 10 milhões de contas digitais, com previsão de 30 milhões de contas até o final do processo.

A Caixa afirma que, após a crise de saúde, vai manter as contas de mais de 30 milhões, com taxas inferiores às do mercado.

Aplicativo e no site

Pessoas que não foram aprovadas dentro da dinâmica da Dataprev poderão se cadastrar no site ou no aplicativo da Caixa para uma nova avaliação. Todas as pessoas do CadÚnico que não receberam poderão se cadastrar, serão analisadas e poderão receber.