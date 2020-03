Bovespa desaba 10% e tem 1ª interrupção de negociações desde 2017

O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, desabou 10% logo na abertura desta segunda-feira (9), atingindo mínimas em mais de 1 ano, o que provocou a interrupção das negociações (circuit breaker), em dia de tensão generalizada nos mercados globais após o tombo preços do petróleo adicionar mais um componente de turbulência, elevando os temores de uma recessão global.

Às 14h11 o Ibovespa caía 9,72%, a 88.475 pontos. Na mínima do dia chegou a 87.955 – menor patamar intradia desde 2 de janeiro de 2019, quando o índice chegou a 87.535 pontos. Veja mais cotações.

No ano, o Ibovespa passa a acumular queda de 23%.

Às 10h32, o índice registrou queda de 10,02%, recuando a 88.178 pontos, quando as negociações foram interrompidas por 30 minutos.

Já o dólar opera em alta nesta segunda, chegando a bater pela 1ª vez R$ 4,79.

Pela regra da B3, quando a queda passa de 10% é acionado automaticamente o circuit breaker, mecanismo que interrompe as negociações de papeis por 30 minutos. A última vez que o mecanismo tinha sido acionado na bolsa brasileira foi no dia 18 de maio de 2017, em meio às denúncias do dono da JBS contra o presidente Michel Temer.

Petrobras perde mais de R$ 67 bi em valor de mercado

Entre os maiores tombos do dia, as ações da Petrobras desabavam mais de 23%, acompanhando o tombo da cotação do petróleo. Mais cedo, os papéis da estatal chegaram a cair quase 25%.

Segundo dados da Economatica, a petroleira perdeu em poucas horas mais de R$ 67 bilhões em valor de mercado. Por volta das 13h, a estatal estava avaliada na B3 em R$ 239,5 bilhões, contra um valor de R$ 306,9 bilhões no fechamento dos mercados na sexta-feira (6).

Até então, a maior perda de valor de mercado em um dia na história da companhia foi a registrada no dia 24 de maio de 2018, quando a petroleira perdeu R$ 47,2 bilhões, em meio à greve dos caminhoneiros e críticas à política de preços de combustíveis da companhia que culminaram na saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras.