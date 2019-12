“Bazar Réveillon” começa nesta quinta (26) com descontos de até 70%

O Shopping 3 Américas começa nesta quarta-feira (26) o “Bazar Réveillon”. A liquidação contará com cerca de 150 lojas participantes, com descontos de até 70%. A ação vai até a próxima terça-feira, dia 31 de dezembro.

O objetivo do 3 Américas é fomentar as vendas pós-período natalino. “A expectativa é atender aqueles consumidores que passarão o Réveillon por aqui, ou até mesmo para uma viagem rápida, e ainda não compraram itens ou vestuários para a virada do ano”, afirmou a presidente da Associação dos Lojistas do Shopping 3 Américas, Acilene Clini.

Além disso, a intenção do shopping é continuar divulgando e fortalecendo a campanha de Natal deste ano, que vai até o dia 05 de janeiro, com sorteio no dia 06 de janeiro às 11h. Neste ano, a cada R$ 200,00 em compras, os consumidores têm direito a um cupom para concorrer a um Audi A3 Prestige. O regulamento completo pode ser acessado no site do 3 Américas.

Horário – O Shopping 3 Américas funcionará dos dias 26 a 30 de dezembro em horário regular, das 10h às 22h. Já no dia 31 de dezembro, o estabelecimento abre às 10h e fecha às 18h.