Criminosos filmam execução de adolescente e mandam vídeo para família

Testemunhas de uma execução de um adolescente de 15 anos, na cidade de Trindade, em Goiânia, serão ouvidas a partir desta segunda-feira (9). Os criminosos executaram a vítima com pelo menos 10 tiros, depois atearam fogo ao corpo. Por fim, mandaram um vídeo do ato para familiares do adolescente.

Segundo informações do portal Metrópoles, as imagens mostram a vítima cercada por três pessoas. De repente, um dos criminosos atira no adolescente, que cai no chão. Ele ainda é alvejado com cinco tiros na cabeça. Outro homem põe fogo na vítima, e mais cinco disparos são realizados.

Os autores do homicídio são procurados. O vídeo foi encaminhado para um cunhado da vítima junto com uma ameaça de morte. O delegado Douglas Pedrosa, responsável pelo caso, disse que ainda apura a motivação do crime.