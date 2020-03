Uma área de garimpo em Pontes e Lacerda (distante 450 quilômetros de Cuiabá) voltou a ser ocupada e está em exploração desde a semana passada. Não há informações sobre quantas pessoas estão instaladas na Serra do Caldeirão, onde uma verdadeira corrida do ouro foi iniciada em 2015, com retiradas intermitentes de garimpeiros pelo poder público.

De acordo com matéria do programa Balança MT, da TV Cidade Verde, várias pessoas estão no local porque corre na cidade a informação de que é possível encontrar “até 10 quilos de ouro por buraco”. O Governo do Estado admite que há duas demandas de licenciamento ambiental referentes à exploração do minério na região.

Uma foi feita pelo grupo de mineração Apoena, que já obteve alvará de pesquisa mineral no DPNM (Departamento Nacional de Produção Mineral), informou a Sema (Secretaria de Meio Ambiente). Esse estudo inicial abrange toda a área da serra, de ambos os lados. “É lá na serra. Tem um monte de carro parado e o povo subindo a milhares. Indo para lá, onde virava à direita para ir para Serra do Caldeirão, entra para esquerda. Está subindo gente igual formiga em formigueiro”, informou uma moradora do lugar, via post em mídia social.

Vídeos feitos no local mostram dezenas de homens abrindo a mata.