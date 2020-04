Supermercados de São Luís tem até 48 horas para acatar novo decreto

urante pronunciamento realizado nesta quarta-feira (15), o governador Flávio Dino anunciou a redução de 50% do atendimento da população nos supermercados da capital maranhense.

O número de cestas e carrinhos vão ser reduzidos, e as vagas de estacionamento também devem ser reduzidas pela metade, tudo para diminuir a discissão do vírus. As medidas foram tomadas levando em consideração que a população estava utilizando os supermercados como lugares de lazer, provocando grande aglomeração nesses estabelecimentos.

Além disso, vai ser permitido a entrada de 1 pessoa por família, sendo duas apenas se for de extrema necessidade. O governador anunciou que os supermercados tem até 48 horas para se adequar às novas regras impostas com o novo decreto, monitorando a entrada de pessoas e sempre oferecendo álcool em gel, água e sabão para os consumidores.

Flávio Dino aproveitou a oportunidade para enfatizar ainda mais que o distanciamento social é a melhor forma de evitar a proliferação do novo coronavírus.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde, o estado está com 630 casos confirmados do novo coronavírus e 34 óbitos. 533 casos foram confirmados apenas na capital maranhense.