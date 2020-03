Mourão carimba em Eduardo Bolsonaro um novo apelido: Eduardo Bananinha

247 - O vice-presidente Antonio Hamilton Mourão reagiu à acusação infundada do deputado Eduardo Bolsonaro contra a China, acusando o país de ser o culpado pela pandemia de coronavírus.

Ao desautorizar o filho de Jair Bolsonaro, afirmando que ele não fala pelo governo, Mourão lançou um apelido no ex-candidato a embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

“O Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo. Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo?", afirmou.