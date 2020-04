TRF3 mantém senador e ex-ministro da Saúde como réus pelo desvio milionário no Gisa

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou recurso, no dia 28 de fevereiro deste ano, e manteve a ação por improbidade administrativa contra o senador Nelsinho Trad (PSD), e o primo, ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, pelo desvio milionário no Gisa (Gestão de Informações em Saúde). Eles viraram réus pelo desvio de R$ 8,893 milhões na Prefeitura de Campo Grande.O juiz Pedro Pereira dos Santos, da 4ª Vara Federal de Campo Grande, aceitou a denúncia contra o ex-prefeito da Capital e os ex-secretários municipais de Saúde, Mandetta e Leandro Mazina, no dia 30 de abril do ano passado. Apesar de envolver desvio milionário dos cofres públicos, o magistrado mantém a tramitação da ação em sigilo.