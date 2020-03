Polícia deflagra operação no Detran-MT

A Polícia Civil, em ação conjunta das Delegacias Especializadas de Combate à Corrupção (Deccor) e a de Crimes Fazendários (Defaz), com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) deflagrou na manhã desta quarta-feira (18.03) uma ação para cumprimento de mandados de buscas e apreensões e de afastamento cautelar de função pública de cinco pessoas investigadas em possíveis crimes de corrupção ativa e passiva.

Os mandados foram deferidos pela juíza Ana Cristina da Silva Mendes, da 7ª Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital. A ação policial conta com apoio de supervisor dos colaboradores investigados.

A investigação apura a constituição de uma associação criminosa voltada à prática de crimes de corrupção ativa e passiva, que consiste no direcionamento de condutores que procuravam o Detran para a realização de procedimentos de mudança ou renovação de carteiras de habilitação das categorias C, D e E.

No momento de realizar a fotografia no atendimento no Detran, condutores eram direcionados a determinado laboratório para a realização de exames toxicológicos, necessários à renovação/mudança de categoria C, D e E, mediante o pagamento de “propina”, realizada por representante legal da empresa que faz os exames, aos colaboradores que indicavam os motoristas.

Durante a investigação foi possível identificar que as cinco pessoas atuam na modalidade criminosa há mais de um ano, recebendo vantagem indevida pelas indicações feitas à empresa.