Perito mentiu para não explicar falsidade em exame grafotécnico na ação do MPF contra Mauro Mendes

Reprodução

HAROLDO ASSUNÇÃO

Especial para o BRASIL NOTÍCIA

Ao contrário da desculpa inventada por Thyago Machado, processo de improbidade administrativa nunca esteve sob sigilo, conforme deixou claro o magistrado em manifestação sobre suposto ‘vazamento’ de informações; falsa perícia atesta como ‘autêntica’ assinatura de engenheiro que morreu aos sessenta anos de idade em documento pertencente a “maior de 65” e foi assinada dias após chancela do secretariado palaciano a suspeito e milionário financiamento via Governo Federal

“Salvo a exceção do direito à intimidade, que nem de longe está presente nestes autos, todos os processos são públicos, inexistindo possibilidade jurídica de ocultar a existência de uma ação judicial, seja quem for o acusado”, sentenciou o titular da 3ª Vara Federal de Cuiabá juiz César Augusto Bearsi.

Isso aos 30 de maio de 2018, em decisão na qual negou instauração de sindicância requerida pela defesa, que reclamava o “vazamento de informações” referentes à ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o governador Mauro Mendes Ferreira (DEM) e outros réus.

“Não bastasse tudo isso, de um simples folhear dos autos constata-se que desde o seu início as próprias partes juntam notícias de jornal no feito, de onde se deduz que a própria existência do processo foi levada a público por qualquer das partes, inclusive em entrevistas e atendendo jornalistas, no que não há ilícito algum pois, como já dito e exigido pela Constituição, não há sigilo a esse tipo de processo”, assinalou o magistrado.

SILÊNCIO DENUNCIADOR

Localizado pela reportagem via telefone celular – (65) 98XXX- 2338 - na tarde de terça-feira (02), o perito Thyago Jorge Machado alegou também o segredo judicial do processo e mais não quis falar.

Alertado para a possibilidade de ser responsabilizado criminalmente pela eventual prática de falsa perícia, engasgou de súbito ao outro lado da linha, em denunciador silêncio de uns dez segundos.

E encerrou a conversa. “Só posso me manifestar nos autos”.

Thiago Machado é reincidente na suposta conduta de atestar informações falsas em laudo forense, sob medida e a soldo dos interesses processuais da parte requerente da encomendada perícia.

Também não é a primeira vez que meteu os pés pelas mãos na atrapalhada construção de evidenciadas conclusões contrárias à verdade.

Ele é alvo de procedimento administrativo disciplinar conduzido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), suspeito de plagiar laudo oficial em perícia supostamente fraudulenta, encomendada e paga pela defesa da médica Letícia Bortolini, que dirigia embriagada e fugiu do local quando matou o verdureiro Francisco Lúcio Maia, na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, na noite de 14 de abril de 2018.

LAUDO FRAUDULENTO

Conforme matéria exclusiva aqui veiculada no domingo passado (31), entre os documentos apresentados para comparação grafotécnica de assinaturas está uma cédula de identidade, expedida pelo Instituto de Identificação Tavares Buril, vinculado à Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, de titularidade atribuída ao falecido engenheiro de minas José Abílio Manso Raimundo da Rocha, cuja assinatura no laudo de avaliação da Minérios Salomão foi declarada falsa pelo perito Thyago Machado, que evidentemente sequer olhou direito para a documentação – senão, teria notado que o sujeito da foto é outro, que numa grafia gritantemente distinta mesmo para o mais leigo observador assina “Abílio R. Rocha”.

Possivelmente seja o pai do de cujus, Abílio Raimundo Rocha.

Curiosamente e talvez não por acaso, apenas uma face da cédula de identidade aparece na perícia. O verso, com a numeração do RG e demais informações de qualificação do titular, parece ter sido ocultado deliberadamente.

Do contrário, aparecem ambas as faces da identidade profissional do engenheiro de minas expedida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CFEA) em 2014, bem como da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), expedida em 2016 pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT).

A titularidade de ambos os documentos – recentes, expedidos respectivamente quatro e dois anos antes do falecimento em 2018 - era do engenheiro morto e é dele a foto que nem de longe parece o indivíduo do RG pernambucano, bem mais idoso e calvo.



Além disso, a tal cédula de identidade aparenta desgaste próprio de documento cuja expedição é bem antiga – e nele consta o registro, em vermelhas letras garrafais, “MAIOR DE 65 ANOS”.

O possível crime de falsa perícia foi comunicado à Procuradoria da República em Mato Grosso (PR-MT) – desta feita pela via oficial, com o devido protocolo eletrônico do portal institucional do MPF -, procedimento registrado sob a chancela PR ~MT-0004342/2021 e distribuído ao 11º Ofício Criminal, sob os cuidados da diligente procuradora Valéria Siqueira Etgeton, que atua na ação de improbidade administrativa contra o governador e outros réus.

É ligar os dedos ao piano.

TOQUE DE MIDAS

Em se ligando datas e dedos aos pianos certos, é bem provável que venham a aparecer as digitais de chancelarias palacianas da Corte Real de Midas – refere a mitologia grega sobre o poderoso toque do rei, que tem o condão de tornar ouro tudo aquilo que for por suas mãos tocado.

O governador Mauro Mendes – em que pese o processo de recuperação judicial de seu grupo empresarial -, é conhecido no mundo dos negócios por seu supostamente poderoso “toque de Midas”.

Parece que o rei Midas em pessoa administrava os negócios de Mendes em 2009 - ano no qual teriam atingido o ‘pit final’ de trinta metros as cavas da jazida aurífera explorada pela Minérios Salomão, cujo controle assumiria dois anos depois ao preço de R$ 20 milhões -, época em que Mauro Mendes dava provas da fama. Tocava, era ouro.

Naquele ano, conseguiu a façanha de ir além de duplicar – isso mesmo, aumentar em mais de 100% - o tamanho de sua fortuna.

As declarações fiscais do governador revelam que no ano de 2009, Mauro Mendes afirmou possuir em “Bens e Direitos” exatos R$ 57.155.336,45; em “Dívidas e Ônus Reais”, seu passivo seria de precisos R$ 600 mil – portanto, “Patrimônio Líquido” avaliado em R$ 56.555.536,45.

Os “Bens e Direitos”, conforme declarado em 2010, mais que dobraram – soma de R$ 118.351.668,27 – ao passo que o passivo até diminuiu: “Dívidas e ônus Reais” totalizaram apenas meio milhão de reais. Resumo da ópera: evolução patrimonial de R$ 61.296.331,82.

Em um ano, o governador Mauro Midas, digo, Mauro Mendes mais que dobrou sua fortuna.

FALSO COMO O

Ainda a propósito do panteão grego, de igual sorte e guardadas as devidas proporções parece que a deusa Fortuna se engraçou para o lado do perito forense Thyago Jorge Machado nos três anos seguintes a novembro de 2017 quando foi nomeado pelo juiz federal para realizar o exame grafotécnico no laudo de avaliação da Minérios Salomão – em especial, nos três dias antes do perito chancelar a evidenciada falsa perícia de grafia, em 20 de novembro de 2020.

Feito o – ainda?!? -governador, parece ter adquirido o poderoso toque do rei Midas.

Na mesma trilha de empreendedorismo e sucesso nos negócios que renderam muita fama - e dinheiro, mais ainda! - a Mauro Mendes, o ainda servidor público Thyago Machado tem diversificado seus “trabalhos” rio abaixo desde 2019, já na proporção de 0,1% do valor estimado em R$ 700 milhões para a jazida vinte anos antes no autêntico laudo de avaliação cuja falsa perícia pretende impugnar.

E ano passado, às vésperas de chancelar a falsa perícia grafotécnica – que teria o condão de inocentar o governador Mauro Mendes e os demais réus na ação de improbidade administrativa movida pelo MPF -, mais ainda a sorte sorriu ao perito em forma de oficial aval chancelado pelo secretariado do governador Mauro Mendes em suspeito e milionário financiamento federal, daqueles com juros “de pai pra filho” e prazo de égua.

Parecem reveladas as digitais do Rei Midas.

Que tinha orelhas de asno – das quais talvez também sejam dignos perito e governador.

Voltaremos à carga, quando menos se esperar...

