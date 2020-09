Teoria revela quais são os planos de Deus

Adoro cinema

A primeira metade da temporada de Lucifer já veio trazendo grandes reviravoltas para o protagonista de Tom Ellis, mas nada é tão surpreendente como a chegada de Deus (Dennis Haysbert) à Terra. O próprio intérprete do diabo declarou que "o personagem não esperava encontrar seu pai novamente", mas uma recente teoria na internet aponta que o Todo-Poderoso tem grandes planos para o protagonista.

Segundo tal especulação, Deus voltou à Terra para escolher um substituto: ninguém mais, ninguém menos que Lucifer. Muitos questionam como isso seria possível, já que o diabo tem sérios problemas com o pai, mas sempre ficou claro que ele era o favorito dentre seus irmãos. A teoria indica que tudo que aconteceu na série, até agora, foi para aproximar Lucifer dos humanos, mais do que qualquer outro anjo foi capaz, a fim de liderá-los melhor.

A HUMANIDADE LUCIFER VAI TRANSFORMÁ-LO EM DEUS?

Deus poderia ter impedido que Lucifer deixasse o Inferno, mas seu real plano sempre envolveu que ele fosse para a Terra. Afinal, foi revelado nessa temporada que Chloe (Lauren German) foi criada especificamente para humanizar o demônio. O que realmente tem acontecido, já que ele se mostra cada vez mais leal e apaixonado pela detetive, realmente se importando com aqueles ao seu redor, e trabalhando em suas questões emocionais através de terapia.

Quer outra dica? Quando Lucifer voltou na quinta temporada, ele deixou Amenadiel (D.B. Woodside) no comando do Inferno, porém seu irmão pôde abandonar o posto, pois Deus disse que tal local não precisa mais de um cuidador. Talvez Miguel (Ellis) saiba do plano de Deus e não concorde com tal substituição, por isso ficou determinado em destruir a vida de seu gêmeo.

Será que isso é verdade? A quinta temporada ainda não tem previsão de retorno, mas a Netflix já confirmou a renovação para um sexto (e último) ano.