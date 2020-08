Raya and the Last Dragon: Kelly Marie Tran vai dublar nova princesa da Disney

Adoro cinema

Um ano após seu primeiro vislumbre, a Disney revelou novidades e mudanças na equipe de sua nova animação Raya and the Last Dragon. O estúdio anunciou que Kelly Marie Tran (saga Star Wars) vai dublar a protagonista, substituindo Cassie Steele (Degrassi: The Next Generation).

Na trama, Raya vive no reino de Kumandra, onde humanos e dragões viviam em harmonia, até que foram atacados por monstros conhecidos como Druun. Após perder o pai nessa batalha, o filme acompanha sua jornada em busca do último dragão vivo, que ela acredita ser a chave para salvar seu lar. Por sua vez, Awkwafina (Shang-Chi, Oito Mulheres e um Segredo) dá voz para Sisu, forma humana de tal dragão, que precisa de ajuda para recuperar seu poder.

Junto com tais anúncios, a Disney liberou uma imagem inédita do longa, através da EW, onde Raya aparece ao lado de seu leal amigo, Tuk Tuk — descrito como "um urso peludo encontra uma versão inseto de um tatu".

"Tecnicamente, ela é uma princesa, mas o que acho legal sobre esse projeto é que estamos mudando a narrativa sobre o que significa ser princesa. Raya é totalmente guerreira. Quando era criança, sonhava em ganhar sua espada. E ela se torna uma poderosa lutadora, que realmente sabe cuidar de si mesma", conta Tran para a revista

Primeiro filme da Disney com uma protagonista do sudeste asiático; Raya and the Last Dragon tem Don Hall (Moana) e Carlos López Estrada (Ponto Cego) como diretores, enquanto o roteiro é assinado por Qui Nguyen (The Society) e Adele Lim (Podres de Ricos). A estreia está marcada para março de 2021.