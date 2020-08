Peaky Blinders vai virar videogame

ADORO CINEMA

Peaky Blinders faz sucesso na Netflix por conta de sua história envolvente, personagens cativantes e reviravoltas chocantes. Mas já imaginou viver sua própria aventura nesse universo sombrio? Em breve, você poderá, pois será lançado um jogo de videogame inspirado na série.

Intitulado Peaky Blinders: Mastermind, o game acompanha a organização criminal da família Shelby, antes dos acontecimentos da primeira temporada da série. Os jogadores poderão controlar seis membros do bando: Tommy (Cillian Murphy), Arthur (Paul Anderson), Polly (Helen McCrory), Ada (Sophie Rundle), Finn (Harry Kirton) e John (Joe Cole). É preciso colocar os personagens nos locais e momentos certos para enfrentar inimigos.

Disponível para Playstation 4, Xbox One, Steam (PC) e Nintendo Switch; o jogo será lançado em 20 de agosto. É uma boa forma de se distrair enquanto Peaky Blinders não retorna, não é mesmo? As filmagens iam ser retomadas em março, mas foram suspensas diante da pandemia do Coronavírus. Agora, o plano é começar as gravações no início do ano que vem, então só deve voltar em 2022. Confira tudo que sabemos sobre a nova temporada (até agora).