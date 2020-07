Lançamentos da semana na Netflix (10/07 a 16/07)

Se você pretendia passar o fim de semana assistindo várias produções novas, temos uma boa notícia: A Netflix vai fazer isso acontecer. Logo na sexta-feira, teremos o aguardado The Old Guard, filme de ação protagonizado por Charlize Theron que promete ser a maior aposta do estúdio desde Resgate.

No mesmo dia, o serviço de streaming irá disponibilizar Curta Essa Com Zac Efron, programa que acompanha o astro de High School Musical viajando para os destinos mais incríveis do mundo. E para completar, o reality show O Crush Perfeito — que foi gravado em São Paulo — também chega ao catálogo.

Não dá para perder, né? Confira a seguir, todas as estreias da semana na Netflix:

ESTREIA DE FILMES NA NETFLIX (10/07 A 16/07)

Quem está acompanhando O Clube das Babás sabe que a série é imperdível. E para trazer mais profundidade ao universo da produção, a Netflix irá lançar o documentário Geração Claudia Kishi. A obra reflete sobre a personagem da produção, que inclusive teve a sua narrativa retirada do livro homônimo.

E para os amantes do Homem-Aranha, um novo capítulo da franquia irá entrar no catálogo. Confira a seguir:

Filmes e séries que saem da Netflix em julho

ESTREIA DE SÉRIES NA NETFLIX (10/07 A 16/07)

A terceira temporada de Legion está chegando à Netflix na próxima quarta-feira. A produção acompanha David Haller, um homem que sofre após ser diagnosticado com esquizofrenia. Contudo, tudo muda quando ele descobre ter poderes especiais.

Confira quais outras séries entram no catálogo nesta semana: