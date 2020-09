Irmã de T’Challa na franquia pode se tornar nova

Divulgação

Letitia Wright, que vive Shuri, a cientista e irmã do Rei T’Challa em Pantera Negra, pode se tornar a nova super-heroína do reino de Wakanda. O nome da atriz ganhou força depois da morte do protagonista do filme, Chadwick Boseman, no dia 28 de agosto. Segundo o site Hollywood Reporter, esta seria a escolha mais viável para a Disney, pois o cenário se encaixaria com uma das histórias em quadrinho da saga.

O grupo ainda têm outras opções, como por exemplo, substituir Chadwick por um novo ator. Mas os diretores acreditam que a decisão poderia trazer uma certa “dor de cabeça” por gerar comparações entre os artistas. Conheça mais a atriz, que pode ser a nova Pantera Negra

Letitia nasceu em 1993, na Guiana, na América do Sul. Aos 7 anos, ela e a família se mudaram para Londres, na Inglaterra, onde vive desde então. Atualmente, a atriz se considera “uma garota londrina”.

A carreira de Letitia começou muito antes de Pantera Negra. O primeiro longa que a atriz fez foi Victim, em 2011. Além disso, ela já apareceu na série Black Mirror, no longa Jogador Nº 1 e em Vingadores: Ultimato.

O próximo lançamento da carreira da artista será Morte no Nilo, do diretor Kenneth Branagh. A história do filme de suspense é baseada no livro homônimo, escrito por Agatha Christie e lançado em 1937. A produção tem um elenco poderoso com estrelas como Gal Gadot, Armie Hammer e Emma Mackey.

Letitia já ganhou diversos prêmios pelos papéis que interpretou, como o Bafta Awards, em 2019, na categoria Astro em Ascensão. Na ocasião, a atriz fez um discurso emocionante ao receber a estatueta

“Alguns anos atrás, eu passei por uma depressão profunda e as únicas coisas que me fizeram sair daquele estado foram Deus, minha fé, minha família e um e-mail do Bafta falando que queriam que eu fosse parte da premiação. Foi quando resolvi tentar a carreira de atuação novamente. Esse prêmio não aconteceu em um piscar de olhos, foi um trabalho inteiro; eu ainda estou trabalhando para melhorar. Eu só queria agradecer à Deus, minha família, minha equipe. Quero agradecer também a todos que me disseram sim e que me deram uma chance”.

Além de atuar, a artista também escreve poesias e faz rap “apenas para se divertir”, como contou em entrevista ao apresentador Jimmy Fallon. Inclusive, ela fez um rap nos bastidores de Pantera Negra e o vídeo do momento viralizou na internet na época.

Letitia e Chadwick Boseman, que morreu no dia 28 de agosto por um câncer de cólon, eram muito próximos. Ela mesmo disse que os dois “clicaram” assim que se conheceram. Em entrevista ao programa Entertainment Tonight, a atriz contou que Boseman a chamou de irmã logo no primeiro contato e ainda entregou que o considerava um “irmão de alma”.

A admiração de Letitia por Boseman era tanta que, nos bastidores de Pantera Negra, quando via o ator praticando um golpe de luta que ela não conhecia, pedia para o instrutor ensiná-la.

Com a morte de Boseman, a atriz criou um vídeo e poema que arrancaram lágrimas de muitos espectadores. Na poesia, ela disse: “Está escrito que não há nada de novo sob o sol, mas o sol ficou parado naquela manhã. Recusando-se a brilhar. Cercado de nuvens negras. A confusão se instalou. Lágrimas rolaram, rios tão profundos. Meu irmão, um anjo na Terra, partiu. Uma alma tão linda. Quando você entrou na sala, havia calma. Você sempre se moveu com graça e tranquilidade”.