Filme de Gal Gadot tem lançamento adiado (de novo)

A pandemia do Coronavírus segue causando instabilidades, mesmo com a abertura gradual dos cinemas em alguns países. O lançamento de Mulher-Maravilha 1984 teve seu lançamento adiado novamente. Agora, sua estreia mundial foi agendada para 25 de dezembro. Ainda não há palavra oficial sobre data de chegada ao Brasil.

"Primeiramente, deixe-me dizer como Gal e eu amamos os fãs de Mulher-Maravilha. Sua animação por WW84 não poderia nos deixar mais felizes e ansiosas para que vocês vejam o filme. Como eu sei que é importante levar esse longa para a tela grande, onde poderemos compartilhar a experiência juntos, espero que vocês não se importem em esperar um pouquinho mais. Mal podemos esperar para passar o feriado com vocês!", diz a diretora Patty Jenkins.

MUDANÇAS NO CALENDÁRIO DA WARNER

Segundo o portal The Hollywood Reporter, a mudança de WW84 não afeta o lançamento de Duna, também pela Warner Bros. Pictures, marcado para a semana anterior, 18 de dezembro. Ao mesmo tempo, tal estratégia, de lançar um filme da DC na época do natal, foi muito bem-sucedida com Aquaman de Jason Momoa, no final de 2018.

Mulher-Maravilha 1984 acompanha Diana (Gal Gadot) enfrentando as tentações da Guerra Fria, tendo que encarar dois vilões perigosos: a Mulher-Leopardo (Kristen Wiig) e Maxwell Lord (Pedro Pascal). Ao mesmo tempo, ela se surpreende com o misterioso retorno de Steve Trevor (Chris Pine). Robin Wright, Connie Nielsen, Gabriella Wilde, Ravi Patel e Natasha Rothwell completam o elenco.