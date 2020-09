É a série mais assistida da Netflix

Adoro Cinema

Com renovação garantida, o público aguarda ansiosamente pelo retorno de Lucifer e seus episódios inéditos. O sucesso é tanto que a série de Tom Ellis liderou o ranking com os projetos mais assistidos da Netflix, segundo pesquisa da empresa Nielsen, responsável por avaliar números de audiência nos Estados Unidos.

Começando a analisar streamings desde o último mês, a companhia junta Netlfix, Amazon, Hulu e Disney+ no mesmo grupo, mas (por enquanto) apenas obras da primeira surgem no top 10 de popularidade. Dessa vez, Lucifer apareceu como a série mais vista entre 17 e 23 de agosto — mesmo tendo sido lançada apenas no dia 21 de tal mês. Em somente três dias, conseguiu 1.5 bilhões de minutos assistidos pelos espectadores.

Além de Ellis, Lucifer conta com um elenco formado por Lauren German (Chloe), Kevin Alejandro (Dan), D.B. Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Maze), Rachael Harris (Linda) e Aimee Garcia (Ella). Confira tudo o que sabemos sobre a segunda metade da 5ª temporada, além de uma cena inédita do episódio musical.

Até então, o posto de liderança era ocupado por The Umbrella Academy, que ainda aparece no ranking, com a medalha de bronze. Outra novidade na lista é a comédia Caçadoras de Recompensas, que conseguiu o décimo lugar. O outro projeto original Netflix presente é Power, único filme do grupo, estrelado por Jamie Foxx. Confira o top 10:

1º - Lucifer: 1.59 bilhões de minutos

2º - The Legend of Korra: 1.25 bilhões

3º - The Umbrella Academy: 1.09 bilhão

4º - The Office: 928 milhões

5º - Shameless: 802 milhões

6º - Grey's Anatomy: 764 milhões

7º - Power: 761 milhões

8º - Criminal Minds: 713 milhões

9º - NCIS: 533 milhões

10º - Caçadoras de Recompensas: 422 milhões