Dwayne Johnson fala sobre o impacto da quarentena em sua rotina

A pandemia do Coronavírus colocou o mundo todo em isolamento social, para evitar com que o vírus se alastre. E as estrelas de Hollywood, que também estão nessa, estão aproveitando o momento para se aproximar ainda mais dos fãs por meio das redes sociais.



Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, compartilhou uma publicação em sua conta no Instagram para responder algumas dúvidas de seus seguidores e contou como estão sendo os dias ao lado de sua esposa, Lauren Hashian, e das filhas Jasmine Lia e Tiana Gia.



No vídeo, a estrela de Hobbs & Shaw afirmou que o saldo final da quarentena está sendo positivo para o seu casamento e ainda deu conselhos para os seus fãs. “Nós percebemos rapidamente como era fundamental sermos ultra carinhosos, empáticos e sensíveis com o outro. Deveríamos nos ouvirmos melhor, nos comunicarmos melhor”, disse.



“Eu descobri que a quarentena tem um efeito muito positivo no meu relacionamento. Eu preciso ser honesto, quando tudo isso começou, nas nossas duas primeiras semanas de quarentena, eu fiquei muito chato. Eu precisava pedir desculpas o tempo todo. Agora nós estamos tentando pegar leve um com o outro, tentamos ver o lado positivo”, completou o astro.



Por fim, ele ainda contou que não publica seus vídeos de treino em casa porque tem uma academia em sua residência - algo que muitas pessoas não tem acesso por conta do isolamento social: “Eu não posto meus treinos, porque penso em todos vocês que não conseguem treinar em suas academias e você está preso em casa. Eu me sentiria um idiota e esse não é o meu estilo”.