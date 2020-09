Disney desenvolve continuação com diretor de Moonlight

O mundo ainda está na dúvida se o recente O Rei Leão foi uma animação ou live-action, mas o sucesso foi garantido. Tanto que a Disney está desenvolvendo uma sequência do remake, com uma significativa diferença: Barry Jenkins (oscarizado por Moonlight) assume a direção no lugar de Jon Favreau, que comandou o longa de 2019. A informação foi revelada pelo portal Deadline.

Por enquanto, detalhes sobre a trama não foram divulgados, mas rumores indicam que será um prelúdio capaz de expandir a mitologia dos famosos personagens da Disney, inclusive uma história de origem para Mufasa (voz de James Earl Jones). O roteirista Jeff Nathanson retorna para assumir o script do novo projeto.

O REI LEÃO CONTOU COM BEYONCÉ E DONALD GLOVER NO ELENCO

Ainda não há palavra sobre o retorno do estrelado elenco de dubladores de 2019, formado por Beyoncé (Nala), Donald Glover (Simba), Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (Sarabi), Billy Eichner (Timão), Seth Rogen (Pumba), John Oliver (Zazu), Keegan-Michael Key (Kamari), Florence Kasumba (Shenzi), Eric André (Azizi).

Apesar de dividir opiniões da crítica, O Rei Leão foi um sucesso de público, arrecadando mais de US$ 1.6 bilhões nas bilheterias mundiais, se tornando a maior refilmagem da Disney.