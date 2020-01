Dicas do Dia: Mulan e 2ª temporada de Sex Education são os destaques de hoje

Sex Education - 2ª Temporada

Depois de enfrentar as confusões que só abrir uma clínica de saúde sexual para seus colegas de escola poderiam gerar, Otis (Asa Butterfield) está de volta! Em um relacionamento sério com Ola (Patricia Allison), ele tenta esquecer seus sentimentos por Maeve (Emma Mackey) e ter uma vida normal. Mas quando uma epidemia de clamídia se espalha pelos alunos do colégio, o menino se vê na obrigação de aconselhá-los novamente. Assista ao trailer!

Velozes & Furiosos

Dominic Toretto (Vin Diesel) é o líder de uma gangue de corridas de ruas em Los Angeles que está sendo vigiado pela polícia por roubo de equipamentos. Para descobrir se se Toretto é realmente o autor dos crimes ou se há alguém mais por trás deles, o detetive Brian O'Conner (Paul Walker) se infiltra na gangue. Veja o trailer!

Mulan

Quando os hunos invadem a China, o imperador decreta que cada família ceda um homem para o exército imperial. Para salvar o pai, Mulan rouba sua armadura e espada, se disfarça de homem e se apresenta ao exército em seu lugar. Para ajudá-la a cumprir a missão, os espíritos de seus ancestrais enviam o dragão Mushu. Confira o trailer!

Ilha do Medo

Em 1954, dois agentes federais (Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo) investigam o desaparecimento de uma assassina que estava hospitalizada. Ao viajarem para Shutter Island, eles enfrentam desde uma rebelião de presos a um furacão, ficando presos no local e emaranhados numa rede de intrigas. Veja o trailer e leia a crítica!

A Bússola de Ouro

Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) é uma órfã criada na Universidade Oxford. No mundo em que vive todas as pessoas têm um "daemon", ou seja, uma manifestação de sua própria alma em forma animal. Ela descobre que diversas crianças estão desaparecendo. Com a ajuda da bússola de ouro, ela parte para salvar as crianças, entre elas seu amigo Roger (Ben Walker). Veja o trailer!

O Melhor Amigo da Noiva

Quando Hannah (Michelle Monaghan) vai para a Escócia à trabalho, seu melhor amigo Tom (Patrick Dempsey) percebe o quão apaixonado é por ela. Porém, quando ela volta noiva de outro homem, ele se vê tentando dar apoio ao mesmo tempo que tenta conquistá-la. Confira o trailer!

Jovens Bruxas

Sarah (Robin Tunney) se muda com o pai para Los Angeles para começar uma nova vida. Lá, ela conhece Nancy (Fairuza Balk), Bonnie (Neve Campbell) e Rochelle (Rachel True), três alunas do colégio que se dedicam ao ocultismo e à magia. Quando as quatro fazem amizade e começam a praticar magia juntas, desencadeiam um poder que foge do controle. Veja o trailer!